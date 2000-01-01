16.06 16:14 MIGnews.com

Евреи из Перу спасаются от COVID-19 в Израиле

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Группа из 37 членов перуанской еврейской общины вылетела в Израиль специальным чартерным рейсом из-за высоких показателей заражения коронавирусом COVID-19 в их родной стране и уличных беспорядков.Об этом сообщает JTA.Их самолет приземлился в аэропорту имени Бен-Гурион в пятницу.Все прибывшие по правилам были размещены на карантин, который продлится 14 дней. Перелет был организован Международным обществом христиан и евреев, некоммерческой организацией, которая работает для поддержки и облегчения иммиграции в Израиль.Правительство Перу ввело строгие ограничения и приостановило большинство рейсов. Несмотря на это, из-за серьезных проблем с экономикой многие вышли на улицы, чтобы выразить протест и попытаться покинуть такие города, как столица Лима."Мы обязаны оставаться дома. Из окна мы видим беспорядки, происходящие на улице", - сказал 20-летний Габриэль Шнайдер Акерман, который собирается вступить в ряды ЦАХАЛа.По данным Министерства здравоохранения Перу, в стране вторая по величине вспышка коронавируса в Латинской Америке после Бразилии. Зафиксировано более 200 000 подтвержденных случаев и 5700 случаев смерти. Почти половина находится в столице.