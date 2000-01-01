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В Израиль прибыл борт из Перу: спасаются от COVID-19 | Фото:16.06 16:14   MIGnews.com

Евреи из Перу спасаются от COVID-19 в Израиле

Группа из 37 членов перуанской еврейской общины вылетела в Израиль специальным чартерным рейсом из-за высоких показателей заражения коронавирусом COVID-19 в их родной стране и уличных беспорядков.

Об этом сообщает JTA.

Их самолет приземлился в аэропорту имени Бен-Гурион в пятницу.

Все прибывшие по правилам были размещены на карантин, который продлится 14 дней. Перелет был организован Международным обществом христиан и евреев, некоммерческой организацией, которая работает для поддержки и облегчения иммиграции в Израиль.

Правительство Перу ввело строгие ограничения и приостановило большинство рейсов. Несмотря на это, из-за серьезных проблем с экономикой многие вышли на улицы, чтобы выразить протест и попытаться покинуть такие города, как столица Лима.

"Мы обязаны оставаться дома. Из окна мы видим беспорядки, происходящие на улице", - сказал 20-летний Габриэль Шнайдер Акерман, который собирается вступить в ряды ЦАХАЛа.

По данным Министерства здравоохранения Перу, в стране вторая по величине вспышка коронавируса в Латинской Америке после Бразилии. Зафиксировано более 200 000 подтвержденных случаев и 5700 случаев смерти. Почти половина находится в столице.


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