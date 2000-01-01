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Из-за учений НАТО BALTOPS2020 Балтийский флот начал маневры 16.06 18:56   MIGnews.com

Из-за учений НАТО Балтийский флот начал маневры

Вертолетный полк морской авиации Балтийского флота начал летно-тактическое учение на фоне проходящих маневров НАТО в водах моря BALTOPS 2020, сообщает пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту.

К учениям привлечен весь летный и инженерно-технический состав вертолетного полка. В учениях принимают участия свыше десяти экипажей Ми-24 и Ми-8 и корабельных вертолетов Ка-27 и Ка-29.

Летчики намерены отработать огневое обеспечение сухопутных подразделений, уничтожение командных пунктов противника, проведение разведки и поражение воздушных целей. В ходе учений будет осуществляться поиск подводных и надводных кораблей условного противника с помощью специального оборудования. Будут проведены пуски ракет разных классов, отработана стрельба из пушечного оборудования вертолетов, проведен сброс торпед весом от 100 до 500 кг, пишет TASS.

В военно-морских учения НАТО BALTOPS 2020 же принимают участие около 30 военных кораблей, до 30 самолетов и вертолетов, а также около трех тысяч военнослужащих.


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