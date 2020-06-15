16.06 08:27 MIGnews.com

Как в Сирии: Чеченцы атаковали арабов в Дижоне

🇫🇷Pelea de bandas en Dijon. Cientos de chechenos provenientes de toda Francia han ido a la ciudad a vengar la paliza que le dieron a un joven checheno de 16 años, los medios locales aseguran que por temas de drogas.pic.twitter.com/zEr0xauJp6 — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) June 15, 2020

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Жители французского города Дижон в минувшие выходные стали “свидетелями экстраординарных сцен”.Несколько сотен чеченцев, вооруженных железными прутами и битами прошли по кварталу Грессилье.Чеченцы приехали отомстить за 16-летнего соплеменника, тяжело раненного арабскими драгдиллерами. По сведениям в социальных сетях чеченцы “собрались со всей Франции”, по другой информации среди них были те, кто приехал из Германии и Бельгии.Чтобы разобраться с обидчиками, чеченцы “назначили стрелку” - но арабы на нее не пришли.В Дижон были срочно направлены крупные силы полицейского спецназа и жандармерии.На видео в социальных сетях были показаны люди, потрясавшие на улицах автоматами Калашникова и автоматическими пистолетами.Противники массовой иммиграции в Европу пишут, что демонстрация полного беззакония на улицах Дижона более напоминает “зону ведения боевых действий в Сирии”, нежели цивилизованную Европу.Между тем, чеченцы предупреждают: “Мы не пришли, чтобы причинить вред городу. Мы извиняемся, если кого-то напугали, но это лучше, чем если тут каждое утро начнут находить трупы. Банды Дижона за свое ответят. Если надо будет так собираться каждый день - мы будем собираться каждый день”.