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Как в Сирии: Чеченцы атаковали арабов в Дижоне 16.06 08:27   MIGnews.com

Как в Сирии: Чеченцы атаковали арабов в Дижоне

Жители французского города Дижон в минувшие выходные стали “свидетелями экстраординарных сцен”.

Несколько сотен чеченцев, вооруженных железными прутами и битами прошли по кварталу Грессилье.

Чеченцы приехали отомстить за 16-летнего соплеменника, тяжело раненного арабскими драгдиллерами. По сведениям в социальных сетях чеченцы “собрались со всей Франции”, по другой информации среди них были те,  кто приехал из Германии и Бельгии.



Чтобы разобраться с обидчиками, чеченцы “назначили стрелку” - но арабы на нее не пришли.

В Дижон были срочно направлены крупные силы полицейского спецназа и жандармерии.

На видео в социальных сетях были показаны люди, потрясавшие на улицах автоматами Калашникова и автоматическими пистолетами.

Противники массовой иммиграции в Европу пишут, что демонстрация полного беззакония на улицах Дижона более напоминает “зону ведения боевых действий в Сирии”, нежели цивилизованную Европу.

Между тем, чеченцы предупреждают: “Мы не пришли, чтобы причинить вред городу. Мы извиняемся, если кого-то напугали, но это лучше, чем если тут каждое утро начнут находить трупы. Банды Дижона за свое ответят. Если надо будет так собираться каждый день - мы будем собираться каждый день”. 




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