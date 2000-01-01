16.06 09:16 MIGnews.com

Бельгия: израильтяне убили израильтянина из-за наркотиков

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Бельгийская полиция арестовала двоих 20-летних братьев-израильтян по подозрению в убийстве соотечественника.Об этом сообщает Gaezet van Antwepren.Уточняется, что израильтян обвинили в преступлении, связанном с наркотиками. Тело погибшего было найдено еще 15 марта в доке Каттенджик в порту Антверпена.В него много раз стреляли. После смерти тело уложили в сумку вместе с тяжелыми предметами, чтобы не всплывал. Задержание подозреваемых состоялось в четверг, 11 июня."Опознание ускорило расследование", – заявил пресс-секретарь полиции Антверпена Кристоф Аертс.По его словам, аресты стали возможны благодаря "дополнительной информации от израильских властей".