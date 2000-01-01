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Бельгия: израильтян подозревают в убийстве из-за наркотиков | Фото:16.06 09:16   MIGnews.com

Бельгия: израильтяне убили израильтянина из-за наркотиков

Бельгийская полиция арестовала двоих 20-летних братьев-израильтян по подозрению в убийстве соотечественника.

Об этом сообщает Gaezet van Antwepren.

Уточняется, что израильтян обвинили в преступлении, связанном с наркотиками. Тело погибшего было найдено еще 15 марта в доке Каттенджик в порту Антверпена.

В него много раз стреляли. После смерти тело уложили в сумку вместе с тяжелыми предметами, чтобы не всплывал. Задержание подозреваемых состоялось в четверг, 11 июня.

"Опознание ускорило расследование", – заявил пресс-секретарь полиции Антверпена Кристоф Аертс.

По его словам, аресты стали возможны благодаря "дополнительной информации от израильских властей".


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