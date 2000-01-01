258 новых случаев коронавируса за сутки

Министерство здравоохранения сообщает, что с вечера понедельника, 15 июня, было зарегистрировано 258 новых случаев коронавируса.
Это является наибольшим приростом случаев заражения за сутки с конца апреля. В настоящее время в Израиле зафиксировано 19 495 пациентов с коронавирусом. Общее количество активных случаев возросло до 3744.
По данным министерства, Тель-Авив, который считается центром новой вспышки, пересек отметку в 1000 больных.
Новых смертельных случаев не зарегистрировано, в результате чего число жертв составляет 302.
39 человек находятся в критическом состоянии, в том числе 29 - на аппаратах ИВЛ.