16.06 20:40 MIGnews.com

258 новых случаев коронавируса за сутки

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Министерство здравоохранения сообщает, что с вечера понедельника, 15 июня, было зарегистрировано 258 новых случаев коронавируса.Это является наибольшим приростом случаев заражения за сутки с конца апреля. В настоящее время в Израиле зафиксировано 19 495 пациентов с коронавирусом. Общее количество активных случаев возросло до 3744.По данным министерства, Тель-Авив, который считается центром новой вспышки, пересек отметку в 1000 больных.Новых смертельных случаев не зарегистрировано, в результате чего число жертв составляет 302.39 человек находятся в критическом состоянии, в том числе 29 - на аппаратах ИВЛ.