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В Иерусалиме открылась новая `коронавирусная гостиница` | Фото:16.06 20:18   MIGnews.com

В Иерусалиме открылась новая "коронавирусная гостиница"

В Иерусалиме открылась новая "коронавирусная гостиница" для размещения просителей убежища с COVID-19, а также других людей, которые не могут находиться на карантине дома. Об этом заявляет 13 канал.

Несмотря на закрытие большинства подобных отелей, они снова стали со временем возникать из-за повторной вспышки коронавируса. В них помещались в том числе те, кто не мог оставаться на изоляции дома.




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