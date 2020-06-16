16.06 20:18 MIGnews.com
В Иерусалиме открылась новая "коронавирусная гостиница"
В Иерусалиме открылась новая "коронавирусная гостиница" для размещения просителей убежища с COVID-19, а также других людей, которые не могут находиться на карантине дома. Об этом заявляет 13 канал.
Несмотря на закрытие большинства подобных отелей, они снова стали со временем возникать из-за повторной вспышки коронавируса. В них помещались в том числе те, кто не мог оставаться на изоляции дома.
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