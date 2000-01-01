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Польша: мужчина поджог себя возле здания Сейма | Фото:17.06 06:13   MIGnews.com

Польша: мужчина поджог себя возле здания Сейма

В столице Польши, Варшаве, мужчина совершил акт самосожжения перед зданием Сейма, пишет RMF24. Его спасли сотрудники полиции.

Пострадавший получил получил многочисленные ожоги.

Отмечается, что он приехал под здание Сейма на велосипеде и поджог себя. Огонь потушили полицейские.

Также, в сообщении говорится, что мужчина не использовал плакатов и не выкрикивал лозунги, так что причины инцидента пока неясны.




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