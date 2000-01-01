17.06 06:13 MIGnews.com
Польша: мужчина поджог себя возле здания Сейма
В столице Польши, Варшаве, мужчина совершил акт самосожжения перед зданием Сейма, пишет RMF24. Его спасли сотрудники полиции.
Пострадавший получил получил многочисленные ожоги.
Отмечается, что он приехал под здание Сейма на велосипеде и поджог себя. Огонь потушили полицейские.
Также, в сообщении говорится, что мужчина не использовал плакатов и не выкрикивал лозунги, так что причины инцидента пока неясны.
Поделиться
Все по теме
Комментарии