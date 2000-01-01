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Землетрясение в 5,2 балла к юго-западу от Эйлата | Фото:16.06 18:47   MIGnews.com

Землетрясение в 5,2 балла к юго-западу от Эйлата

Во вторник, 16 июня, к юго-западу от Эйлата произошло сильное землетрясение магнитудой в 5,2 балла.

Оно случилось в 222 к юго-западу от города в Красном море.

Напомним, что около месяца назад два в Израиле произошли два небольших землетрясения.

Первое и самое мощное из них ощущалось примерно в 20 километрах к северо-востоку от города Бейт-Шеан и было оценено в 3,2 балла по шкале Рихтера. Второе землетрясение оказалось магнитудой в 2,7 балла.


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