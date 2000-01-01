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`Мне жаль, но вирус вернулся` | Фото:16.06 17:07   MIGnews.com

"Мне жаль, но вирус вернулся"

Во вторник, 16 июня, глава службы народного здравоохранения министерства здравоохранения Израиля профессор Сигаль Садецки рассказала о том, как Израиль справляется с новой вспышкой коронавируса.

Чиновник выступила на заседании Комитета по коронавирусу Кнессета.

"Мне жаль, но вирус вернулся", - сказала Садецки. "Мы видим четкую корреляцию между возобновлением экономики и ростом числа инфекций. Мы находимся в процессе значительного роста числа случаев заболевания в Израиле, особенно среди детей."

"Тридцать детей в классе не совсем соответствуют рекомендациям по коронавирусу. В 57 различных населенных пунктах наблюдается рост числа инфекций, и мы не можем игнорировать эту статистику", - отметила она.

"Увеличение числа протестированных бессимптомных граждан не должно объяснять этот рост, поскольку процент людей с диагнозом продолжает расти. Увеличение количества [общих] тестов на COVID-19 должно было бы снизить процент положительных результатов", - добавила Садецки.

Министерство образования сообщило, что по состоянию на утро вторника 615 учителей и учеников в школах по всей стране заражены коронавирусом. Еще 22 059 работников образования и школьников находятся на карантине, а закрыто в общей сложности 171 учебное заведение.

Ранее, Садецки сообщала, что в Израиле существует проблема с соблюдением так называемого фиолетового сертификата в системе образования.

"40-30 детей в классе – это не соответствует фиолетовому сертификату. Министерство здравоохранения работает круглосуточно, чтобы выявить заболеваемость и разорвать цепочку заражений. Бороться с этим нелегко", – подчеркнула она.


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