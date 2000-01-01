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Новая Зеландия победила COVID-19, но он вернулся | Фото:17.06 03:44   MIGnews.com

Новая Зеландия победила COVID-19, но он вернулся

В Новой Зеландии выявили новые случаи заражения смертоносным китайским коронавирусом COVID-19.

Об этом рассказал генеральный директор службы здравоохранения страны Эшли Блумфилд, передает New Zealand Herald.

Ранее Новая Зеландия объявляла о своей победе над эпидемией. Но на прошлой неделе ситуация резко изменилась. Две женщины, которые ездили в Веллингтон (Великобритания), чтобы проститься с умершим родственником, завезли коронавирус.

В частности, зараженные прибыли в Новую Зеландию 7 июня с пересадкой в Дохе и Брисбене. Где именно они заразились, пока не известно. Это могло произойти как в самой Британии, так и в одном из аэропортов или на самолете.

У одной из инфицированных по прилету в Окленд обнаружили легкие симптомы, но их списали на хроническое заболевание, поэтому путешественнице предписали только изоляцию. 13 июня им разрешили съездить в Веллингтон на прощание с умершим накануне родственником.

Там одной женщине стало хуже, и им сделали тест на коронавирус. 16 июня стало известно, что он положительный.

Медики предписали изоляцию всем, кто контактировал с больными. Также на коронавирус проверят персонал гостиницы в Окленде, где женщины проживали, и сотрудников аэропорта.

По словам Блумфилда, путешественницы носили маски, не останавливались на заправках и в других общественных местах, контактировали только с родственником, у которого они остановились в Веллингтоне.


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