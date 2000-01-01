16.06 13:26 MIGnews.com

Мотоциклист открыл огонь в Яффо: убит мужчина, ранен мальчик

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Днем 16 июня два человека на мотоцикле открыли огонь по 20-летнему мужчине и 13-летнему мальчику на улице Рубинштейн в Яффо.Мужчин убит на месте. Мальчик тяжело ранен в голову и в критическом состоянии доставлен в больницу Вольфсон.В Яффо стянуты большие силы полиции, которые прочесывают кварталы города в поисках стрелявших.Сообщается о том, что мужчина и мальчик были родственниками.