Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Плющенко предложил Навальному решить вопросы по-мужски 16.06 21:40   MIGnews.com

Плющенко предложил Навальному решить вопросы по-мужски

Фигурист Евгений Плющенко, который вместе с женой Яной Рудковской и сыном Сашей снялся в ролике о голосовании по поправкам в Конституцию РФ, ответил на критику оппозиционного политика Алексея Навального в свой адрес.

Плющенко написал на своей странице в Instagram, что ему стыдно жить с ним в одной стране и что если у Навального есть к нему вопросы, он готов обсудить их с ним "по-мужски".

Навальный прокомментировал ролик Плющенко такими словами: "Постыдная и бессовестная эксплуатация несчастного ребенка". И добавил: "Несчастный ребенок, которому достались алчные бессовестные родители".

Плющенко предложил Навальному решить вопросы по-мужски
"О каком гражданском обществе можно говорить, если голосовать разрешено только за тебя, а когда не за тебя, то по твоей указке? Каждый человек волен говорить о своей позиции прямо. На каждый роток ты свой платок не накинешь", - написал в ответ Плющенко.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:11
Apple обвиняют в развитии игромании у детей
21:48
Раввин-сексист вылетел из Кнессета
21:13
В Израиле закроются 70 000 предприятий
20:44
В МИД РФ отреагировали на сериал об отравлении Скрипалей
20:40
258 новых случаев корронавируса за сутки в Израиле
20:18
В Иерусалиме открылась новая "коронавирусная гостиница"
20:07
Майк Помпео призывает Израиль выступить против Китая
19:49
Кац потребовал вернуть железнодорожное сообщение
19:16
"Нетаниягу не согласится на палестинское государство"
18:56
Из-за учений НАТО Балтийский флот начал маневры
18:47
Землетрясение в 5,2 балла к юго-западу от Эйлата
18:36
Правительство одобрило поставки препарата от коронавируса
18:19
"У Рамаллы нет права вето"
17:35
ПА уничтожает секретные документы из-за израильских рейдов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  