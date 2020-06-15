16.06 21:40 MIGnews.com

Плющенко предложил Навальному решить вопросы по-мужски

Постыдная и бессовестная эксплуатация несчастного ребёнка https://t.co/fE7d4siAvX — Alexey Navalny (@navalny) June 15, 2020

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Фигурист Евгений Плющенко, который вместе с женой Яной Рудковской и сыном Сашей снялся в ролике о голосовании по поправкам в Конституцию РФ, ответил на критику оппозиционного политика Алексея Навального в свой адрес.Плющенко написал на своей странице в Instagram, что ему стыдно жить с ним в одной стране и что если у Навального есть к нему вопросы, он готов обсудить их с ним "по-мужски".Навальный прокомментировал ролик Плющенко такими словами: "Постыдная и бессовестная эксплуатация несчастного ребенка". И добавил: "Несчастный ребенок, которому достались алчные бессовестные родители"."О каком гражданском обществе можно говорить, если голосовать разрешено только за тебя, а когда не за тебя, то по твоей указке? Каждый человек волен говорить о своей позиции прямо. На каждый роток ты свой платок не накинешь", - написал в ответ Плющенко.