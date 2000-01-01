16.06 14:09 MIGnews.com

Минздрав: проблема с соблюдением "фиолетового сертификата"

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В Израиле существует проблема с соблюдением так называемого фиолетового сертификата в системе образования.Такое заявление во вторник, 16 июня, сделала глава службы народного здравоохранения министерства здравоохранения Израиля профессор Сигаль Садецки.Об этом он предупредила во время обсуждения на комиссии по коронавирусу COVID-19, которое было посвящено второй волне вспышки заболевания."40-30 детей в классе – это не соответствует фиолетовому сертификату. Министерство здравоохранения работает круглосуточно, чтобы выявить заболеваемость и разорвать цепочку заражений. Бороться с этим нелегко", – подчеркнула она.