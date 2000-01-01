Минздрав: проблема с соблюдением "фиолетового сертификата"
В Израиле существует проблема с соблюдением так называемого фиолетового сертификата в системе образования.
Такое заявление во вторник, 16 июня, сделала глава службы народного здравоохранения министерства здравоохранения Израиля профессор Сигаль Садецки.
Об этом он предупредила во время обсуждения на комиссии по коронавирусу COVID-19, которое было посвящено второй волне вспышки заболевания.
"40-30 детей в классе – это не соответствует фиолетовому сертификату. Министерство здравоохранения работает круглосуточно, чтобы выявить заболеваемость и разорвать цепочку заражений. Бороться с этим нелегко", – подчеркнула она.