Кравец о похоронах Норкиной: что-то хотели скрыть

Поклонники и знакомые по сей день обсуждают смерть радиоведущей Юлии Норкиной. Певица и модель Алена Кравец рассказала, что в свои 52 года Норкина выглядела очень молодо, но в последнее время, она ни с кем не общалась, была грустной и старалась уйти сразу после эфиров. Ходят слухи о том, что якобы Юлия наложила на себя руки, а дети нашли ее.
Алене показалось очень странным, что вдовец к покойной жене подошел всего на минуту и даже не кинул горсть земли в могилу, как это принято.
Журналистка была практически полностью закрыта белым покрывалом, как будто хотели что-то скрыть.