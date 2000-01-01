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Кравец о похоронах Норкиной: что-то хотели скрыть 16.06 13:41   MIGnews.com

Кравец о похоронах Норкиной: что-то хотели скрыть

Поклонники и знакомые по сей день обсуждают смерть радиоведущей Юлии Норкиной. Певица и модель Алена Кравец рассказала, что в свои 52 года Норкина выглядела очень молодо, но в последнее время, она ни с кем не общалась, была грустной и старалась уйти сразу после эфиров. Ходят слухи о том, что якобы Юлия наложила на себя руки, а дети нашли ее.

Алене показалось очень странным, что вдовец к покойной жене подошел всего на минуту и даже не кинул горсть земли в могилу, как это принято.

Журналистка была практически полностью закрыта белым покрывалом, как будто хотели что-то скрыть.


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