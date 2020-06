16.06 11:55 MIGnews.com

Хьюстон: на улице найден повешенным чернокожий

They found a man hanging in a tree in Houston off 610 and Ella recently pic.twitter.com/QpLb8UBBl2 — 24-0 🇺🇸 (@ItsthaKMack) June 15, 2020

Heres the alleged video of the man found hanging in Houston. pic.twitter.com/Z2YO7uKrpo — LILITH Reincarnated (@l___LILITH___l) June 15, 2020

DEVELOPING: Authorities Investigating 2 Separate Deaths Of Black Men Found Hanging From Trees In California - https://t.co/iblOyeg1yS pic.twitter.com/BBASS1Ngea — Breaking911 (@Breaking911) June 14, 2020

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В понедельник, 15 июня, неизвестный чернокожий мужчина был найден повешенным на дереве в Хьюстоне.Это произошло возле магазина на бульваре Элла в районе Шейди-Акрес.На видео, размещенном в социальных сетях, показано, как жертва свисает с ветки дерева.