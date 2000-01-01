16.06 11:04 MIGnews.com

После свадьбы: избил жену палкой и выкинул голой на улицу

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Израильские СМИ сообщают о новом случае брутального насилия по отношению к женщине среди членов бедуинской общины в Негеве.Жених и невеста, в возрасте двадцати лет, поженились два месяца назад, в разгар кризиса коронавируса. Они переехали жить к родителям мужа.С мужем через три часа после свадьбы случился припадок бешенства. Он гневался на молодую жену из-за того, что та не могла найти его носки. Муж жестоко избил жену деревянной палкой.Жена рассказывает: “Насилие началось уже в первую брачную ночь. Он жестоко избил меня палкой от метлы. На следующую ночь он увидел, что я заглянула в свой смартфон. Он думал. что я общаюсь с другими мужчинами. Он избил меня палкой. Его мать все видела и ничего не предприняла. Он не испытывал никакой жалости ко мне”.Женщину госпитализировали с побоями по всему телу в больницу Сорока в Беэр-Шеве. Через некоторое время ее выписали и отправили домой. Месть мужа не заставила себя долго ждать: он снова избил ее и заставил полностью обнаженной идти домой к своим родителям, потому что подозревал ее в супружеской неверности.Женщина подала заявление на мужа. Он был задержан и окружной суд Беэр-Шевы принял решение о том, что срок его временного содержания под стражей будет продлен до окончания процесса - из-за того, что он представляет реальную опасность для жены.