Подробности перестрелки на Ленинском проспекте

Примерно в 17:00 в понедельник, 15 июня, рядом с гостиницей "Салют" на Ленинском проспекте произошла перестрелка. Целью стрелка были сотрудники правоохранительных органов.
Стражей порядка якобы ранил водитель такси после того, как его машину остановили для проверки документов. Стрелок был задержан и он также получил ранения. Один полицейский ранен тяжело (Сергей Крылов), находится в реанимации 1-й горбольницы. Жизнь второго вне опасности. Стрелок успел выстрелить 4 раза в одного полицейского и 2 раза в другого. Стрельба велась якобы из травматического пистолета.
Руководитель главка СКР по Москве Андрей Стрижов прибыл на место стрельбы.
Выяснилось, что стрелок был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Далее ряд СМИ сообщил, что стрельбу устроил не таксист, а прохожий. В компании такси, сообщили, что машину действительно остановили для проверки документов у водителя. Однако по словам пассажира такси, стрельбу открыл человек, который просто проходил мимо. Водителя допросили в качестве свидетеля. Во время стрельбы он находился в автомобиле сотрудников ДПС.
Позже выяснилось, что стрельбу из газового пистолета марки МР-79-9Т, переделанного под стрельбу боевыми патронами открыл 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев. Пока мотивы поведения стрелка не ясны.
Галаев был ранен в ходе перестрелки в брюшную полость и скончался в одной из больниц, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В Москве (на юго-западе) была задержана машина с лицами, которые могут быть причастны к стрельбе. В ней находились двое человек.
Правоохранители в ходе обыска в квартире Галаева обнаружили экстремистские материалы. Стрелка проверят на причастность к участию в экстремистских группировках.
Личный дневник, книги и видеозаписи привлекли особое внимание. Галаев делал записи разноцветными чернилами, сообщает источник. В его записях речь может идти о подготовке нападения на силовиков.
СМИ выяснили, что дядя Ратмира ранее занимал пост министра имущественных отношений и культуры Ингушетии. А его отец работал в правоохранительных структурах. И к религиозным фанатикам оба отношения не имеют, скорее наоборот. Даже известно, что шариатский суд вынес отцу Ратмира смертный приговор.
Почему Галаев решил напасть на силовиков, остается загадкой. Пока же стрелок остается в больнице, как и оба раненых им полицейских.