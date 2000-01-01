16.06 10:38 MIGnews.com

Подробности перестрелки на Ленинском проспекте

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Примерно в 17:00 в понедельник, 15 июня, рядом с гостиницей "Салют" на Ленинском проспекте произошла перестрелка. Целью стрелка были сотрудники правоохранительных органов.Стражей порядкапосле того, как его машину остановили для проверки документов. Стрелок был задержан и он также получил ранения. Один полицейский ранен тяжело (Сергей Крылов), находится в реанимации 1-й горбольницы. Жизнь второго вне опасности. Стрелок успел выстрелить 4 раза в одного полицейского и 2 раза в другого. Стрельба велась якобы из травматического пистолета.Руководитель главка СКР по МосквеВыяснилось, чтоДалее ряд СМИ сообщил, что. В компании такси, сообщили, что машину действительно остановили для проверки документов у водителя. Однако по словам пассажира такси, стрельбу открыл человек, который просто проходил мимо. Водителя допросили в качестве свидетеля. Во время стрельбы он находился в автомобиле сотрудников ДПС.Позже выяснилось, что стрельбу из газового пистолета марки МР-79-9Т, переделанного под стрельбу боевыми патронами открыл. Пока мотивы поведения стрелка не ясны.Галаев был ранен в ходе перестрелки в брюшную полость и, сообщил источник, знакомый с ситуацией.В Москве (на юго-западе) была задержана машина с лицами,. В ней находились двое человек.Правоохранители в ходе обыска в квартире Галаева. Стрелка проверят на причастность к участию в экстремистских группировках.Личный дневник, книги и видеозаписи привлекли особое внимание. Галаев делал записи разноцветными чернилами, сообщает источник. В его записях речь может идти о подготовке нападения на силовиков.СМИ выяснили, что дядя Ратмира ранее занимал пост министра имущественных отношений и культуры Ингушетии. А его отец работал в правоохранительных структурах. И к религиозным фанатикам оба отношения не имеют, скорее наоборот. Даже известно, что шариатский суд вынес отцу Ратмира смертный приговор.Почему Галаев решил напасть на силовиков, остается загадкой. Пока же стрелок остается в больнице, как и оба раненых им полицейских.