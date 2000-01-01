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Отключение электричества: Аргентина и Уругвай во тьме | Фото:16.06 18:45   MIGnews.com

Отключение электричества: Аргентина и Уругвай во тьме

Жители Аргентины, Уругвая и некоторых областей Парагвая и Бразилии полностью остались без света из-за массового отключения электричества.

Об этом в воскресенье, 16 июня сообщает телеканал Sky News.

По данным крупнейшего поставщика электричества Аргентины - энергокомпании Edesur, от отключения электричества пострадали около 50 миллионов человек в этих странах Латинской Америки.

"Массовые неисправности в электросетях оставили всю Аргентину и Уругвай без электричества", - говорится в заявлении энергокомпании.

Отмечается, что на данный момент не ходит транспорт на электротяге, отключены светофоры, не работают магазины и предприятия.

"В соцсетях сообщают о том, что отключение энергии имеет масштабный характер и распространяется от столицы Буэнос-Айреса на севере до Мендосы на западе и Комодоро-Ривадавии на юге, включая в себя многие другие города", - говорится в отчете.

Известно, что без света остались такие аргентинские провинции, как Санта-Фе, Сан-Луис, Формоза, Ла-Риоха, Чубут, Кордова и Мендоса.


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