Отключение электричества: Аргентина и Уругвай во тьме
Жители Аргентины, Уругвая и некоторых областей Парагвая и Бразилии полностью остались без света из-за массового отключения электричества.
Об этом в воскресенье, 16 июня сообщает телеканал Sky News.
По данным крупнейшего поставщика электричества Аргентины - энергокомпании Edesur, от отключения электричества пострадали около 50 миллионов человек в этих странах Латинской Америки.
"Массовые неисправности в электросетях оставили всю Аргентину и Уругвай без электричества", - говорится в заявлении энергокомпании.
Отмечается, что на данный момент не ходит транспорт на электротяге, отключены светофоры, не работают магазины и предприятия.
"В соцсетях сообщают о том, что отключение энергии имеет масштабный характер и распространяется от столицы Буэнос-Айреса на севере до Мендосы на западе и Комодоро-Ривадавии на юге, включая в себя многие другие города", - говорится в отчете.
Известно, что без света остались такие аргентинские провинции, как Санта-Фе, Сан-Луис, Формоза, Ла-Риоха, Чубут, Кордова и Мендоса.