Израильского солдата наказали за нарушение еврейских правил

Согласно отчету 12-ого канала, военнослужащий бронетанкового корпуса положил сыр и колбасу на одну полку в холодильнике на своей базе.
В соответствии с еврейскими диетическими законами, которых придерживается ЦАХАЛ, запрещается смешивать мясо и молочные продукты.
Законодатель от партии "Наш дом Израиль" в субботу выступил с осуждением такого наказания. "Сегодня они запрещают класть молоко и мясо в один холодильник. Завтра они запретят девушкам служить в армии. Через два дня мы станем армией по защите еврейского закона", - написал депутат Евгений Сова в Facebook.
В прошлом году около 10 000 израильских солдат или примерно один из каждых 15 были наказаны за различные проступки заключением в военную тюрьму.