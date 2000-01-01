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Израильского солдата наказали за нарушение еврейских правил | Фото:17.06 07:05   MIGnews.com

Израильского солдата наказали за нарушение еврейских правил

Солдату Армии обороны Израиля запретили покидать военную базу в качестве наказания за то, что он положил молочные и мясные продукты в один и тот же холодильник.

Об этом пишет The Times of Israel.

Согласно отчету 12-ого канала, военнослужащий бронетанкового корпуса положил сыр и колбасу на одну полку в холодильнике на своей базе.

В соответствии с еврейскими диетическими законами, которых придерживается ЦАХАЛ, запрещается смешивать мясо и молочные продукты.

Законодатель от партии "Наш дом Израиль" в субботу выступил с осуждением такого наказания. "Сегодня они запрещают класть молоко и мясо в один холодильник. Завтра они запретят девушкам служить в армии. Через два дня мы станем армией по защите еврейского закона", - написал депутат Евгений Сова в Facebook.

В прошлом году около 10 000 израильских солдат или примерно один из каждых 15 были наказаны за различные проступки заключением в военную тюрьму.


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