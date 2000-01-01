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В Эльаде чиновников обвиняют в коррупции | Фото:16.06 18:05   MIGnews.com

В Эльаде чиновников обвиняют в коррупции

В воскресенье израильская полиция арестовала четырех чиновников муниципалитета Эльад по подозрению в получении взяток в обмен на фальсификации тендеров и помощи в предоставлении незаконных разрешений на строительство.

Об этом информирует The Jerusalem Post.

По словам правоохранителей, помимо сотрудников муниципалитета были также задержаны еще трое подозреваемых.

Антикоррупционное подразделение Лахав 433 начало открытое расследование по подозрению во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием, говорится в отчете.

"Израильская полиция будет продолжать расследовать и выявлять неправомерные процессы, которые наносят ущерб упорядоченному управлению", - говорится в заявлении полиции.

Отмечается, что Мировой суд Ришон ле-Циона рассмотрит прошение о продлении задержания чиновников.


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