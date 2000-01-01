16.06 18:05 MIGnews.com
В Эльаде чиновников обвиняют в коррупции
В воскресенье израильская полиция арестовала четырех чиновников муниципалитета Эльад по подозрению в получении взяток в обмен на фальсификации тендеров и помощи в предоставлении незаконных разрешений на строительство.
Об этом информирует
The Jerusalem Post
.
По словам правоохранителей, помимо сотрудников муниципалитета были также задержаны еще трое подозреваемых.
Антикоррупционное подразделение Лахав 433 начало открытое расследование по подозрению во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием, говорится в отчете.
"Израильская полиция будет продолжать расследовать и выявлять неправомерные процессы, которые наносят ущерб упорядоченному управлению", - говорится в заявлении полиции.
Отмечается, что Мировой суд Ришон ле-Циона рассмотрит прошение о продлении задержания чиновников.
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