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Ушел из жизни музыкант `Машины времени` Сергей Остроумов | Фото:16.06 17:15   MIGnews.com

Ушел из жизни музыкант "Машины времени" Сергей Остроумов

По сообщениям, сегодня в Москве в возрасте 54 лет скончался музыкант легендарной группы "Машина времени" Сергей Остроумов.

Об этом трагическом событии на своей странице в Facebook написал лидер музыкального коллектива Андрей Макаревич и пресс-секретарь Антон Чернин.

"Сегодня рано утром Сергея не стало. Всю ночь врачи бились за его жизнь, но вытащить не смогли", - написал Чернин.

"Он был совершенно уникальный музыкант. Наверное, лучший барабанщик, которого я когда-либо слышал живьем. К сожалению, со здоровьем у него было не очень хорошо. Несколько лет назад он перенес тяжелейшую операцию на желудок. Тогда его чудом спасли", - сказал Макаревич.

Причина смерти музыканта пока неизвестна.

Как известно, Сергей Остроумов являлся участником коллектива "Оркестр креольского танго". А в "Машине времени" он являлся сессионым барабанщиком. Он начал выступать с группой с 2004 года.

Кроме того, он входил в состав квартета Кондакова - Рябова.



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