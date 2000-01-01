16.06 17:15 MIGnews.com

Ушел из жизни музыкант "Машины времени" Сергей Остроумов

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По сообщениям, сегодня в Москве в возрасте 54 лет скончался музыкант легендарной группы "Машина времени" Сергей Остроумов.Об этом трагическом событии на своей странице в Facebook написал лидер музыкального коллектива Андрей Макаревич и пресс-секретарь Антон Чернин."Сегодня рано утром Сергея не стало. Всю ночь врачи бились за его жизнь, но вытащить не смогли", - написал Чернин."Он был совершенно уникальный музыкант. Наверное, лучший барабанщик, которого я когда-либо слышал живьем. К сожалению, со здоровьем у него было не очень хорошо. Несколько лет назад он перенес тяжелейшую операцию на желудок. Тогда его чудом спасли", - сказал Макаревич.Причина смерти музыканта пока неизвестна.Как известно, Сергей Остроумов являлся участником коллектива "Оркестр креольского танго". А в "Машине времени" он являлся сессионым барабанщиком. Он начал выступать с группой с 2004 года.Кроме того, он входил в состав квартета Кондакова - Рябова.