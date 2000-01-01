Десятки телят погибли во время перевозки в Израиль
Десятки телят погибли на борту корабля для перевозки скота, который прибыл в Израиль на прошлой неделе, после чего правозащитники предъявили обвинения в жестоком обращении с животными, пишет The Times of Israel.
Корабль из Австралии, на котором было 20 000 телят и ягнят, прибыл в Эйлат утром в пятницу, 8 июня. Рабочие начали разгружать животных с корабля в пятницу вечером и не закончили работу в течение пяти дней.
Правозащитники отмечают, что животные оставались на борту в жаре и тесноте.
В видеодоказаниях, опубликованных группой в четверг и транслируемых новостями на 12-м канале, видно раздутые трупы коров на корабле, покрытые грязью и фекалиями, у многих изо рта сочится кровь и другие жидкости.
Министерство сельского хозяйства сообщило, что 34 теленка погибли на борту, а 30 умерли после высадки. Представитель группы "Израиль против живых поставок" сказал, что за 15 лет борьбы с такой практикой он никогда не видел такой жестокости.
Депутат от партии "Кахоль Лаван" Мики Хаймович, которая является веганом, заявила, что это видео "шокирует и беспокоит как с точки зрения благополучия животных, так и с точки зрения нашего здоровья".