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Погром в Бейт-Янай. Подробности 16.06 10:26   MIGnews.com

Погром в Бейт-Янай. Подробности

12-й канал израильского ТВ опубликовал интервью с официанткой ресторана Бейт ха Панкейк в торговом центре Бейт-Янай. Официантка, Марина Поттс, была атакована разбушевавшемся клиентом.

Клиент, придя в ресторан, потребовал, чтобы ему немедленно предоставили столик. Работники ресторана сказали ему, что придется поождать.




Марина рассказывает: “Я вышла и увидела, как клиент орет на девушку, принимающую гостей. Я обратилась к нему и объяснила, что он не может просто зайти и сесть - есть люди которые пришли до него и ждут. Он стал кричать: Ялла, ялла , освободите мне столик. Я ему сказала, что этого не будет, а он сказал, что даст мне пощечину. Я спросила его, не угрожает ли он мне. Он подошел ко мне и сказал: Да, я угрожаю!”

Марина продолжила: “Кто-то схватил его, я думаю, это была его мать. Я сказала ему, что если он меня тронет, он выйдет отсюда с полицией. Тут он на меня бросился, и дал мне пощечину, которая, если смотреть на камерах, оказалась ударом в лицо. Я была так потрясена, что не могла переварить, то что произошло. Когда я встала, все уже летало в воздухе. Он бросал кресла, вазы, тарелки. Я видела, как он бьет одного из работников стальной миской для воды для собак. Работники пытались его остановить, был полный бардак. Я не могу это принять и понять. Мне понадобился день, чтобы немного прийти в себя”.

Владелец ресторана, Менахем Валлерштейн сообщил, что речь идет об очень необычном инциденте: "Я в этом деле 25 лет. Всякое бывало - споры и драки между клиентами, но официантку атакуют впервые. Директор ресторана позвонил мне. Я приехал, когда все уже закончилось. Я поговорил с работниками. Я выслушал их. Потому я просмотрел записи камер наружного наблюдения. Я видел, что он все время был окружен работниками, которые пытались его остановить. Как сказала Марина, он одного из них шесть раз ударил железной миской по голове. Затем он схватился за стулья, а после этого стал метать ножи и вилки".

На вопрос о том, сколько времени понадобилось на то, чтобы прекратить погром Валлерштейн ответил: “Был парень, который пытался его остановить - но безуспешно. Сначала ему помогала какая-то женщина, но она поняла, что его надо остановить. У нас была полиция, взяла показания. Сегодня-завтра они снова придут и заберут записи камер наружного наблюдения”.


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