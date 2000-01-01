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Самый большой пожар в истории музыки 16.06 10:36   MIGnews.com

Самый большой пожар в истории музыки

Издание The New York Times опубликовало расследование инцидента, который произошел на студии Universal Studios Hollywood в Калифорнии одиннадцать лет назад. 1 июня 2008 года рабочие ремонтировали крышу студии с помощью паяльных ламп, а после их ухода начался пожар.

Огонь уничтожил парк аттракционов и несколько других объектов, в том числе павильон номер 6197 — это огромный обшитый металлом склад, где хранились старые киноленты и оригиналы музыкальных записей на многоканальной плёнке. При ликвидации последствий пожара использовались бульдозеры, поэтому даже не сгоревшие плёнки, хранившиеся в специальных коробках, были раздавлены и не уцелели.

В 2008 году студия Universal утверждали, что сгорели лишь видеозаписи, а музыкальный архив Universal Music Group не пострадал, но журналист The New York Times Джоди Розен выяснил, что это не так. Он получил доступ к судебным и корпоративным документам, внутренней переписке Universal Music Group и тысячам страниц показаний, из которых следует, что 11 лет назад произошла огромная трагедия, последствия которой замалчивались.

В 2009 году Universal Music Group выпустила секретный отчёт об убытках, в котором указано, что были утрачены оригиналы 500 тысяч песен. Сумма ущерба составила примерно 150 миллионов долларов. Навсегда потеряны записи начиная с 40-х годов, в том числе каталоги Nirvana, Police, R.E.M., No Doubt, Nine Inch Nails, Guns N 'Roses, Элтона Джона, Эрика Клэптона, Рэя Чарльза, Билли Холлидей, Бинга Кросби, Луи Армстронга, Дюка Эллингтона, Эллы Фицджеральд, Чака Берри, Ареты Франклин, Би Би Кинга, Нила Даймонда, Джимми Баффета, Тома Петти, Стинга, Джанет Джексон, Мэри Джей Блайдж, Снуп Догга, Бека, Шерил Кроу, Тупака Шакура, Эминема, 50 Cent и The Roots.

Исходные записи использовались для сведения мастер-носителей, на основе которых выпускались пластинки, кассеты, компакт-диски и mp3-файлы. Музыканты даже не подозревали, что их записи были уничтожены. Эта утрата делает невозможным переиздание старых релизов в ремастеринге — когда дорожки записей обрабатываются заново с использованием новейших технологий, позволяя получить более чистое и качественное звучание. Кроме того, в архиве могли содержаться демо-версии песен и композиции, которые никогда не издавались официально и не были известны фанатам или появлялись на бутлегах в ужасном качестве.


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