17.05 04:37 MIGnews.com

Япония хочет расследовать реакцию ВОЗ на пандемию

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Япония инициирует расследование относительно реагирования Всемирной организации здравоохранения на пандемию смертоносного китайского коронавируса COVID-19.Соответствующее предложение выдвинут на предстоящих общих собраниях ВОЗ, сообщает The Mainichi.По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, на общем собрании ВОЗ, которое начнется в понедельник, 18 мая, японская сторона предложит Евросоюзу провести справедливое и независимое расследование относительно реагирования организации на пандемию коронавируса."Япония призывает расследовать соответствующие действия ВОЗ на пандемию коронавируса. Предложение будет сделано на общем собрании ВОЗ, которое начнется в понедельник", - заявил Абэ.Кроме того, японский министр иностранных дел подчеркнул, что расследование в отношении ВОЗ должен проводить независимый орган.