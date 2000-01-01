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Япония хочет расследовать реакцию ВОЗ на пандемию | Фото:17.05 04:37   MIGnews.com

Япония хочет расследовать реакцию ВОЗ на пандемию

Япония инициирует расследование относительно реагирования Всемирной организации здравоохранения на пандемию смертоносного китайского коронавируса COVID-19.

Соответствующее предложение выдвинут на предстоящих общих собраниях ВОЗ, сообщает The Mainichi.

По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, на общем собрании ВОЗ, которое начнется в понедельник, 18 мая, японская сторона предложит Евросоюзу провести справедливое и независимое расследование относительно реагирования организации на пандемию коронавируса.

"Япония призывает расследовать соответствующие действия ВОЗ на пандемию коронавируса. Предложение будет сделано на общем собрании ВОЗ, которое начнется в понедельник", - заявил Абэ.

Кроме того, японский министр иностранных дел подчеркнул, что расследование в отношении ВОЗ должен проводить независимый орган.


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