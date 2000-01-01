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COVID-19: число погибших в Израиле достигло 268 | Фото:16.05 20:59   MIGnews.com

COVID-19: число погибших в Израиле достигло 268

Еще один человек скончался в Израиле из-за осложнений от смертоносного китайского коронавируса COVID-19, в результате чего число жертв в Израиле достигло 268.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Кроме того, еще у двух человек сегодня подтверждено заболевание, таким образом общее число зараженных в Израиле достигло 16 608 человек. Так, на данный момент болеют 3485 человек, 59 из которых в тяжелом состоянии, а 49 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Еще 40 человек находятся в умеренном состоянии, а у остальных - легкие симптомы. К настоящему моменту 12 855 израильтян вылечились после диагностирования у них COVID-19.


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