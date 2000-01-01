16.05 20:59 MIGnews.com

COVID-19: число погибших в Израиле достигло 268

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Еще один человек скончался в Израиле из-за осложнений от смертоносного китайского коронавируса COVID-19, в результате чего число жертв в Израиле достигло 268.Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.Кроме того, еще у двух человек сегодня подтверждено заболевание, таким образом общее число зараженных в Израиле достигло 16 608 человек. Так, на данный момент болеют 3485 человек, 59 из которых в тяжелом состоянии, а 49 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.Еще 40 человек находятся в умеренном состоянии, а у остальных - легкие симптомы. К настоящему моменту 12 855 израильтян вылечились после диагностирования у них COVID-19.