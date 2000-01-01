16.05 21:25 MIGnews.com

В Европе от неизвестных осложнений COVID-19 умерли дети

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На территории Европы зафиксированы два летальных случая, связанных с неизвестным детским воспалительным синдромом, который медики считают осложнением смертоносного китайского коронавируса COVID-19.Об этом сообщает информационное агентство Reuters.По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Британии и Франции зафиксированы первые случаи смерти детей от связанного с COVID-19 острого воспалительного синдрома.В целом в Европе с начала года новый воспалительный синдром зафиксирован у 230 детей. Медики полагают, что он может представлять большую угрозу для детей, чем сам коронавирус.Кроме того, на брифинге в Женеве Всемирная организация здравоохранения призвала медицинских работников быть внимательными к редкому синдрому и предупредила, что связь с заболеванием COVID-19 остается непонятной.