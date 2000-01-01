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В Испании наименьшее число жертв COVID-19 за два месяца | Фото:17.05 03:26   MIGnews.com

В Испании наименьшее за два месяца число жертв COVID-19

В субботу, 16 мая, ежедневный показатель смертности от китайского коронавируса COVID-19 в Испании уменьшился до 102.

Это самая низкая цифра с 18 марта, передает El Pais.

За последние сутки было зарегистрировано 539 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заражений возросло до 230 698.

К сравнению, накануне сообщалось о 138 жертвах, тогда как еще одним днем ранее было подтверждено 217 летальных случаев. Общее количество умерших с начала пандемии в Испании в настоящее время составляет 27 563.

Полностью излечились от коронавирусной инфекции свыше 146 тысяч человек, из которых почти 1700 – только за прошедшие сутки.


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