17.05 03:26 MIGnews.com

В Испании наименьшее за два месяца число жертв COVID-19

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В субботу, 16 мая, ежедневный показатель смертности от китайского коронавируса COVID-19 в Испании уменьшился до 102.Это самая низкая цифра с 18 марта, передает El Pais.За последние сутки было зарегистрировано 539 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заражений возросло до 230 698.К сравнению, накануне сообщалось о 138 жертвах, тогда как еще одним днем ранее было подтверждено 217 летальных случаев. Общее количество умерших с начала пандемии в Испании в настоящее время составляет 27 563.Полностью излечились от коронавирусной инфекции свыше 146 тысяч человек, из которых почти 1700 – только за прошедшие сутки.