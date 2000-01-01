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USGS объявила красный уровень тревоги из-за Килауэа 16.05 08:42   MIGnews.com

USGS объявила красный уровень тревоги из-за Килауэа

В ночь на среду, 16 мая, на Гавайях по причине усиления извержения вулкана Килауэа был объявлен самый высокий, красный, уровень тревоги, говорится в сообщении пресс-службы американской геологической службы (USGS).

Сообщается, что облака вулканического пепла поднимаются в воздух на 3700 метров. В любое время активность вулкана может стать более взрывоопасной, повышается интенсивность выброса пепла и создание трещин.

По последней информации, потоки лавы уже уничтожили по меньшей мере 30 домов.

USGS объявила красный уровень тревоги из-за Килауэа

Отметим, 3 мая на Большом острове на Гавайях Килауэа начал выбрасывать потоки лавы и пепла, тысячи людей были эвакуированы.

10 мая губернатор штата Гавайи Дэвид Игэ объявил район Пуна зоной стихийного бедствия из-за активности вулкана.

Справка. Килауэа расположен к юго-востоку от высшего вулкана Мауна-Лоа. Его высота - 1 тыс. 247 м над уровнем моря. Он считается самым молодым из наземных гавайских вулканов и одним из самых активных на Земле. Последнее извержение началось 3 января 1983 и продолжается. В фазу очередной интенсивной активности вулкан вступил 6 марта 2011.
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