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16.05 09:20   MIGnews.com

Тель-Авив: 6-летний ребенок висит между небом и землей

Потрясенные прохожие сняли невероятную сцену в одном из детских садов для детей с отклонениями в развитии в Тель-Авиве.

6-летняя девочка взобралась с кровати на окно - и оттуда чуть не выпала на улицу, но застряла головой в окне.

Ребенок долгие минуты болтался между небом и землей, пока его не спасли работники детсада.

Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.
Следует отметить, что за прошлый год в результате падения с высоты погибли 75 детей.




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