16.05 09:20 MIGnews.com

Тель-Авив: 6-летний ребенок висит между небом и землей

ילדה בת 6 שטיפסה מהחלון במוסד רפואי שמטפל בילדים עם צרכים מיוחדים נתקעה בין שמיים לארץ, כשכל מה שמונע את נפילתה הוא ראשה שנתקע בחלון https://t.co/qVxmB3Gxv8 @Ofer_Hadad pic.twitter.com/HaGx2gjb3h — החדשות (@NewsChannelIL) May 15, 2018

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Потрясенные прохожие сняли невероятную сцену в одном из детских садов для детей с отклонениями в развитии в Тель-Авиве.6-летняя девочка взобралась с кровати на окно - и оттуда чуть не выпала на улицу, но застряла головой в окне.Ребенок долгие минуты болтался между небом и землей, пока его не спасли работники детсада.Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.Следует отметить, что за прошлый год в результате падения с высоты погибли 75 детей.