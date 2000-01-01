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На израильских журналистов совершили нападение в Турции 16.05 19:20   MIGnews.com

На израильских журналистов совершили нападение в Турции

Израильские журналисты телеканала "Решет13" подверглись нападению разъярённой толпы в Стамбуле, недовольной действиями ЦАХАЛа на границе. Инцидент произошел на площади Таксим в среду, 16 мая.

Сотрудников СМИ отправили в Стамбул для освещения кризиса в отношениях между Израилем и Турцией. В результате нападения ни репортер Охад Хемо, ни продюсер Одед Бино не пострадали.

После того, как один из местных жителей услышал, что журналист разговаривает на иврите, он начал кричать "убийца, убийца". К нему присоединились другие прохожие, которые окружили Хемо.

Один из недовольных турок начал толкать репортера. К счастью, съёмочной группе удалось покинуть место инцидента без посторонней помощи.

Хемо заявил, что они собираются сообщить об инциденте в полицию.
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