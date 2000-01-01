Пилот спас пассажиров самолета с лопнувшим горящим окном
Пилот китайского самолета посадил лайнер, у которого лопнуло и загорелось лобовое стекло. Жертв удалось избежать.
Как сообщили на "Рамблер/Новости", на высоте около 10 км лобовое стекло самолета дало трещину, которая поползла в разные стороны и загорелась, вследствие чего началась разгерметизация. Членов экипажа не засосало в отверстие только благодаря ремням безопасности.
Сообщается, что в салоне температура упала до -40 градусов, а высота полета начала спадать.
Тогда капитан, благодаря опыту и умениям, самостоятельно посадил самолет, чем спас 119 жизней пассажиров.
Позже пилот рассказал журналистам, что из-за шума не слышал слова диспетчеров, а из-за вибрации судна не мог разглядеть показатели бортового компьютера. Тем не менее, ни один из пассажиров не пострадал, лишь двое членов экипажа получили небольшие травмы.