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скриншот с видео YouTube 16.05 16:37   MIGnews.com

Пилот спас пассажиров самолета с лопнувшим горящим окном

Пилот китайского самолета посадил лайнер, у которого лопнуло и загорелось лобовое стекло. Жертв удалось избежать.

Как сообщили на "Рамблер/Новости", на высоте около 10 км лобовое стекло самолета дало трещину, которая поползла в разные стороны и загорелась, вследствие чего началась разгерметизация. Членов экипажа не засосало в отверстие только благодаря ремням безопасности.
скриншот с видео YouTube
Сообщается, что в салоне температура упала до -40 градусов, а высота полета начала спадать.

Тогда капитан, благодаря опыту и умениям, самостоятельно посадил самолет, чем спас 119 жизней пассажиров.

Позже пилот рассказал журналистам, что из-за шума не слышал слова диспетчеров, а из-за вибрации судна не мог разглядеть показатели бортового компьютера. Тем не менее, ни один из пассажиров не пострадал, лишь двое членов экипажа получили небольшие травмы.
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