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Suddeutsche Zeitung извинилась за антисемитскую карикатуру | Фото:16.05 14:47   MIGnews.com

Suddeutsche Zeitung извинилась за антисемитскую карикатуру

Одна из главных газет Германии подверглась резкой критике во вторник за публикацию антисемитской карикатуры.

Об этом в среду, 16 мая сообщает The Times of Israel.

По данным издания, газета Süddeutsche Zeitung накануне проиллюстрировала материал о последних событиях в секторе Газы антиизраильской карикатурой.

Отметим, что карикатурист этого издания Дитер Ханич изобразил премьр-министра Биньямина Нетаниягу в виде Неты Барзилай на сцене "Евровидения".

В одной руке он держит ракету, а в другой - микрофон, в который объявляет: "В следующем году в Иерусалиме". На накидке, наброшенной на плечи Нетаниягу-Барзилай, следы крови в виде языков пламени. В слове Eurovision буква "v" заменена на Звезду Давида, также Звезда Давида изображена на ракете, которую держит над головой Нетаниягу.

Позже еврейские общины Германии жестко раскритиковали эту карикатуру.

Сам сотрудник редакции заявил, что публикация не отражает его взглядов , добавив, что он использовал Звезду Давида в качестве символического указания на то, что следующий песенный конкурс пройдет в столице Израиля.

Во вторник вечером редакция газеты извинилась перед своими читателями: "Мы понимаем, что этот рисунок выглядит антисемитским, и мы сожалеем о его публикации".
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