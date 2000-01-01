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В Тунисе предотвращен теракт у синагоги | Фото:16.05 14:11   MIGnews.com

В Тунисе предотвращен теракт у синагоги

Тунисские официальные лица сообщили об аресте мужчины, который был вооружен ножом и который собирался совершить террористическую атаку у главной синагоги столицы, передает в среду, 16 мая The Times of Israel.

По данным издания, правоохранителям удалось арестовать его до того, как кто-либо пострадал.

Согласно заявлению Министерства внутренних дел, инцидент произошел во вторник на одной из главных улиц Туниса - Авеню де ла Либертэ.

В пресс-службе полиции отметили, что вооруженный мужчина действовал самостоятельно и не имел сообщников. Уточняется также, что при задержании злоумышленник попытался ранить капитана полиции.

Свидетели, цитируемые газетой Tunisie Numerique, подчеркнули, что вооруженный мужчина, идентифицированный впоследствии как 45-летний гражданин Туниса, громко кричал о том, что ненавидит Израиль.

На данный момент задержанного допрашивают с целью выяснения мотивов его действий.
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