В Тунисе предотвращен теракт у синагоги

Тунисские официальные лица сообщили об аресте мужчины, который был вооружен ножом и который собирался совершить террористическую атаку у главной синагоги столицы, передает в среду, 16 мая The Times of Israel.
По данным издания, правоохранителям удалось арестовать его до того, как кто-либо пострадал.
Согласно заявлению Министерства внутренних дел, инцидент произошел во вторник на одной из главных улиц Туниса - Авеню де ла Либертэ.
В пресс-службе полиции отметили, что вооруженный мужчина действовал самостоятельно и не имел сообщников. Уточняется также, что при задержании злоумышленник попытался ранить капитана полиции.
Свидетели, цитируемые газетой Tunisie Numerique, подчеркнули, что вооруженный мужчина, идентифицированный впоследствии как 45-летний гражданин Туниса, громко кричал о том, что ненавидит Израиль.
На данный момент задержанного допрашивают с целью выяснения мотивов его действий.