16.05 17:13 MIGnews.com
В Иерусалиме совершенно вооруженное нападение, ранен мужчина
Власти сообщили о том, что сегодня в центре Иерусалима мужчина стал жертвой вооруженного нападения с применением холодного оружия, сообщает в среду, 16 мая The Times of Israel
.
Нападавший был арестован на месте происшествия.
Полиция сообщает, что мотивы совершения этого преступления на площади Сафра пока что остаются неизвестными, а поэтому рано делать вывод о возможном террористическом акте.
"Подозреваемый находится под стражей в полиции и допрашивается", - уточнили стражи порядка.
Медики "Маген Давид Адом" изначально заявили, что 32-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести и был после оказания первой помощи доставлен в сознании в столичную больницу "Шаарей цедек".
В больнице его ранение классифицировали как легкое, а именно – как поверхностные резаные раны в верхней части тела.
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