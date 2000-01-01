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Подтверждена февральская атака хлором в Серакибе 16.05 12:57   MIGnews.com

Подтверждена февральская атака хлором в Серакибе

Эксперты Международной Организации по запрещению химоружия еще не вынесли вердикт по вероятному применению отравляющего газа в сирийском городе Дума в апреле текущего года. Но, ОЗХО подтвердила факт применения химвещества в Сирии в феврале.

Как известно, 4 февраля в городе Серакиб (провинция Идлиб) с большой вероятностью якобы был применен хлор. В сообщении пресс-службы организации говорится, что к данному выводу пришли специалисты на основании проведенного расследования.

Отравляющий газ был выпущен из цилиндров и применен в качестве химического оружия. ОЗХО не имеет документа устанавливающего, кто именно несет ответственность за применение запрещенного химического оружия, пишет Reuters.

Запад возлагает ответственность за химическую атаку в Идлибе на сирийские войска. В свою очередь, Сирия сообщает о провокации и возлагает вину на повстанцев и боевиков исламистских группировок.
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