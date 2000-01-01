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flickr 16.05 12:40   MIGnews.com

Хакеры украли фильм Disney и требуют выкупа

Неизвестные злоумышленники утверждают, что сумели получить доступ к новой – еще не выпущенной – картине компании The Walt Disney Company и собираются выложить его в интернете.

Чтобы этого не произошло, хакеры требуют от компании-производителя фильма внушительную сумму выкупа. Об этом сообщил генеральный директор студии Walt Disney Боб Айгер.

По его словам, требование вымогателей содержит условие: выплата выкупа должна осуществляться в биткоинах, пишет The Hollywood Reporter.

Руководитель Disney рассказал, что хакеры сначала пригрозили выложить в интернет отрывок из фильма продолжительностью 5 минут, а потом приступят к публикации всего оставшегося хронометража "порциями" по 20 минут – до тех пор, пока Disney не выполнит их требования.

Сейчас студия работает с федеральными следователями.

Ближайшими полнометражными премьерами Disney станут "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" и "Тачки 3". Как сообщает источник Deadline, именно за пятую часть "Пиратов Карибского моря" хакеры требуют выкуп.
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