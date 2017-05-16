Взрыв в Араде: задержан сапер ЦАХАЛа и его отец

Израильские СМИ сообщают о том, что полиция задержала в Араде сапера ЦАХАЛа и его отца.
Они были задержаны после расследования дела о пожаре в частном доме в Араде 15 мая. Выяснилось, что пожар был вызван взрывом хранившейся в доме взрывчатки. В результате погибли мать солдата и еще один человек.
Полиция, обыскав дом отца, обнаружила и в нем большое количество разных видов взрывчатки, а также лабораторию для изготовления самодельных взрывных устройств. Позднее выяснилось, что у отца есть лицензия на производство фейерверков.
Отец и сын задержаны по подозрению в причинении смерти по неосторожности.