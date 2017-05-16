16.05 08:03 MIGnews.com

Взрыв в Араде: задержан сапер ЦАХАЛа и его отец

חקירת השריפה בערד: חייל ואביו נעצרו בחשד לגרימת מוות ברשלנות. @bokeralmog עם הפרטים המלאים על התפתחות החקירה >> https://t.co/1OAuvuH2TC pic.twitter.com/dubFXzGirA — חדשות 10 (@news10) May 16, 2017

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Израильские СМИ сообщают о том, что полиция задержала в Араде сапера ЦАХАЛа и его отца.Они были задержаны после расследования дела о пожаре в частном доме в Араде 15 мая. Выяснилось, что пожар был вызван взрывом хранившейся в доме взрывчатки. В результате погибли мать солдата и еще один человек.Полиция, обыскав дом отца, обнаружила и в нем большое количество разных видов взрывчатки, а также лабораторию для изготовления самодельных взрывных устройств. Позднее выяснилось, что у отца есть лицензия на производство фейерверков.Отец и сын задержаны по подозрению в причинении смерти по неосторожности.