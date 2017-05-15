16.05 07:17 MIGnews.com
Ультраортодксы напавшие на солдат попали в ловушку полиции
Израильская полиция приступила к операциям по активной защите солдат-ультраортодоксов, подвергающихся нападениям экстремистов из числа харедим.
В квартал Рамат Бейт-Шемеш, Бейт-Шемеш, несколько полицейских переоделись солдатами. Их атаковали харедим - и пять человек были немедленно арестованы.
Три недели назад еще два экстремиста в Бейт-Шемеш попались в подобную ловушку. Во время ареста они вопили полицейским : “Вы - нацисты”.
Полиция заявила: “Полицейская активность против лиц, атакующих солдат в форме продолжается уже некоторое время, с ударением на ультра-религиозные кварталы в Иерусалиме и Бейт-Шемеше.
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