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16.05 07:17   MIGnews.com

Ультраортодксы напавшие на солдат попали в ловушку полиции

Израильская полиция приступила к операциям по активной защите солдат-ультраортодоксов, подвергающихся нападениям экстремистов из числа харедим.

В квартал Рамат Бейт-Шемеш, Бейт-Шемеш, несколько полицейских переоделись солдатами. Их атаковали харедим - и пять человек были немедленно арестованы.

Три недели назад еще два экстремиста в Бейт-Шемеш попались в подобную ловушку. Во время ареста они вопили полицейским : “Вы - нацисты”.

Полиция заявила: “Полицейская активность против лиц, атакующих солдат в форме продолжается уже некоторое время, с ударением на ультра-религиозные кварталы в Иерусалиме и Бейт-Шемеше.



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