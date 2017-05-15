16.05 07:17 MIGnews.com

Ультраортодксы напавшие на солдат попали в ловушку полиции

פעילות המשטרה בבית שמש שבה התחזו השוטרים לחיילים. 5 חרדים נעצרו בחשד לתקיפת חייל @Yossi_eli pic.twitter.com/QH0Y7mw0v3 — חדשות 10 (@news10) May 15, 2017

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Израильская полиция приступила к операциям по активной защите солдат-ультраортодоксов, подвергающихся нападениям экстремистов из числа харедим.В квартал Рамат Бейт-Шемеш, Бейт-Шемеш, несколько полицейских переоделись солдатами. Их атаковали харедим - и пять человек были немедленно арестованы.Три недели назад еще два экстремиста в Бейт-Шемеш попались в подобную ловушку. Во время ареста они вопили полицейским : “Вы - нацисты”.Полиция заявила: “Полицейская активность против лиц, атакующих солдат в форме продолжается уже некоторое время, с ударением на ультра-религиозные кварталы в Иерусалиме и Бейт-Шемеше.