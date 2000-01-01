17.05 06:16 MIGnews.com

Минтранс работает: Шоссе №6 протянут на север

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Сегодня министр транспорта и разведки Исраэль Кац принял участие в церемонии, посвященной окончанию проходки тоннеля Йокнеам в рамках проекта Минтранса по продлению Трансизраильского шоссе (№ 6) на север.Тоннель протяженностью 1700 метров проходит от перекрестка Йокнеам до Тель-Кашиш, где в эти дни ведется строительство сложной транспортной развязки. Проект призван свести к минимуму заторы на перекрестке Ха-Тишби и улучшить дорожно-транспортную ситуацию на севере."Мы намерены облегчить нагрузку на дороги на севере страны, а также значительно сократить время проезда из центра Израиля в Галилею. Введение нового участка трассы в эксплуатацию, намеченное на конец этого года, обеспечит беспрерывную поездку от перекрестка Ахихуд до Беэр-Шевы без единого светофора", - заявил министр Исраэль Кац.Заметим, что продление Трансизраильского шоссе на север от Йокнеама до перекреста Сомэх (около 22 километров) является одним один из наиболее крупномасштабных и дорогостоящих инженерных проектов в стране. Строительство включает в себя 10 километров тоннелей, 5 развязок и 9 мостов общей протяженностью 4,5 километра. Стоимость проекта - около 2,5 миллиардов шекелей.Проходку тоннеля осуществили компании "Шафир Хандаса" и "Pizerotti". При этом использовался специальный тоннелепроходческий комбайн, привезенный из Италии.Проект осуществляется в рамках программы министра Исраэля Каца, цель которой - соединение Галилеи и Негева с центром страны с помощью железных дорог и автомагистралей от Кирьят-Шмона до Нагарии на севере Израиля до Машабей-Саде и Эйлата на юге.На церемонии также присутствовали гендиректоры компаний "Хоцэ Исраэль", "Шафир Хандаса", задействованных в реализации проекта, а также представители компании "Pizerotti", "Керен Ной" и "Леуми партнерс".