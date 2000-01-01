16.05 19:45 MIGnews.com

Хакеры сольют данные о ядерных программах РФ, Ирана и КНДР

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Хакерская организация Shadow Brokers с июня начнет публиковать данные по ракетным и ядерным проектам ряда стран, сообщило 16 мая агентство Reuters.Стоит отметить, что участники группы уже доказали, что их угрозы – не пустые слова. Ранее они уже взяли на себя ответственность за похищение шпионских программ Агентства национальной безопасности США.На этот раз они утверждают, что обладают информацией о информацией о ракетных и ядерных программах России, Китая, Ирана и КНДР, а также данными из межбанковской системы SWIFT. Хакеры обещают ежемесячно сливать в сеть эту информацию, а также дать возможность всем желающим приобрести программы для взлома браузеров, сетевых маршрутизаторов и смартфонов.Кроме того, хакеры грозят предоставить доступ к ранее неизвестным уязвимостям операционной системы Windows 10 корпорации Microsoft, которая уже заявила о подготовке отражать атаки.