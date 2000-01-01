Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Хакеры сольют данные о ядерных программах РФ, Ирана и КНДР | Фото: Thinkstock16.05 19:45   MIGnews.com

Хакеры сольют данные о ядерных программах РФ, Ирана и КНДР

Хакерская организация Shadow Brokers с июня начнет публиковать данные по ракетным и ядерным проектам ряда стран, сообщило 16 мая агентство Reuters.

Стоит отметить, что участники группы уже доказали, что их угрозы – не пустые слова. Ранее они уже взяли на себя ответственность за похищение шпионских программ Агентства национальной безопасности США.

На этот раз они утверждают, что обладают информацией о информацией о ракетных и ядерных программах России, Китая, Ирана и КНДР, а также данными из межбанковской системы SWIFT. Хакеры обещают ежемесячно сливать в сеть эту информацию, а также дать возможность всем желающим приобрести программы для взлома браузеров, сетевых маршрутизаторов и смартфонов.

Кроме того, хакеры грозят предоставить доступ к ранее неизвестным уязвимостям операционной системы Windows 10 корпорации Microsoft, которая уже заявила о подготовке отражать атаки.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:13
Трамп не возьмет Нетаниягу с собой к Стене Плача
19:26
Супруги из Иерусалима убили, расчленили и закопали соседа
19:15
Малиновская: Беннет не интересуется образованием
18:54
Дания. Джихистка планировала взорвать еврейскую школу
18:06
Реакция ВКонтакте и Одноклассников на запрет в Украине
17:50
Охранять Трампа в Израиле будут более 10 000 полицейских
17:05
Миллионы шекелей на сельское хозяйство ушли "мимо кассы"
16:12
Исламское Движение Израиля готовило атаку против солдат
16:09
Порошенко запретил Вконтакте, Яндекс и Одноклассники
15:56
Дэвид Фридман официально стал послом США в Израиле
15:51
СМИ: боевики ИГ готовят нападения на боевые корабли России
15:22
ЦАХАЛ перестанет выдавать солдатам носки и трусы
15:16
Главы МИД ЕС высказались за продление санкций против РФ
14:44
В США скончался советский актер Олег Видов
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus