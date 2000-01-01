16.05 19:26 MIGnews.com

Супруги из Иерусалима убили, расчленили и закопали соседа

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Полиция разрешила к публикации информацию об аресте супружеской пары из южного Иерусалима, которую подозревают в убийстве, расчленении и захоронении в близлежащем саду их соседа.Чету 44-летних израильтян арестовали в воскресенье, 14 мая, после того, как два подростка заявили в полицию о том, что видели их накануне с тележкой, груженной большим черным мешком. Спустя несколько часов после этого, друг 59-летней жертвы подал заявление о его пропаже."На данный момент следователи пришли к выводу, что между этими двумя происшествиями существует связь", - говорится в заявлении полиции Иерусалимского округа.Полицейские провели обыски в доме жертвы и в прилегающих районах, обнаружив по соседству с домом подозреваемых орудия убийства, а также закрытый сад, в котором было закопано тело."Расследование вызвало подозрения, что подозреваемые выкопали на краю сада яму, в которую сбросили тело и части жертвы. Закопав их, они попытались скрыть улики", - сказали в полиции.Предполагаемо, убийство было мотивировано каким-то личным конфликтом между супругами и соседом. На допросе они признались в причастности к убийству. Адвокат пары Ариэль Харма сообщил, что одного из его подзащитных – мужчину – отправили на психиатрическую экспертизу.Суд Иерусалима продлил срок их содержания под стражей до 24 мая.