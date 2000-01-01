16.05 18:54 MIGnews.com

Дания. Джихистка планировала взорвать еврейскую школу

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Во вторник, 16 мая, датский суд признал 17-летнюю сторонницу джихада виновной в попытке совершить теракт в двух еврейских школах – девушка собиралась взорвать в учебных заведениях самодельные бомбы.Окончательный приговор ей будет вынесен через два дня, а датское законодательство очень строго относится к терроризму – даже за попытку совершить атаку грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.Известно, что год назад ее арестовали в деревне в 65 км к западу от Копенгагена, когда ей было еще 15 лет по наводке ее родных, что девушка занимается какими-то подозрительными химическими опытами в подвале.Суд города Холбак постановил, что при обыске следователи обнаружили бутылки перекиси водорода, лимонной кислоты, ацетона и пластиковый поднос с "неопределенными жидкими остатками" внутри металлической чаши. Все составляющие для бомбы она приобрела в местном магазине промтоваров.Эксперты определили, что таких составляющих будет недостаточно для опасной бомбы, однако судья подчеркнул то, что намерения джихадистки были плохими.Имя подсудимой не разглашается, но известно, что ранее она обратилась в ислам, а о планах взорвать свою начальную школу в Фаревейле и в еврейскую школу в Копенгагене она писала в интернете. Также она признавалась в симпатиях к террористической группировке ISIS и пыталась связаться с ее лидерами через Twitter.