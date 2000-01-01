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Дания. Джихистка планировала взорвать еврейскую школу | Фото: Graeme Maclean/Flickr16.05 18:54   MIGnews.com

Дания. Джихистка планировала взорвать еврейскую школу

Во вторник, 16 мая, датский суд признал 17-летнюю сторонницу джихада виновной в попытке совершить теракт в двух еврейских школах – девушка собиралась взорвать в учебных заведениях самодельные бомбы.

Окончательный приговор ей будет вынесен через два дня, а датское законодательство очень строго относится к терроризму – даже за попытку совершить атаку грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Известно, что год назад ее арестовали в деревне в 65 км к западу от Копенгагена, когда ей было еще 15 лет по наводке ее родных, что девушка занимается какими-то подозрительными химическими опытами в подвале.

Суд города Холбак постановил, что при обыске следователи обнаружили бутылки перекиси водорода, лимонной кислоты, ацетона и пластиковый поднос с "неопределенными жидкими остатками" внутри металлической чаши. Все составляющие для бомбы она приобрела в местном магазине промтоваров.

Эксперты определили, что таких составляющих будет недостаточно для опасной бомбы, однако судья подчеркнул то, что намерения джихадистки были плохими.

Имя подсудимой не разглашается, но известно, что ранее она обратилась в ислам, а о планах взорвать свою начальную школу в Фаревейле и в еврейскую школу в Копенгагене она писала в интернете. Также она признавалась в симпатиях к террористической группировке ISIS и пыталась связаться с ее лидерами через Twitter.
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