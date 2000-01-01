16.05 17:50 MIGnews.com

Охранять Трампа в Израиле будут более 10 000 полицейских

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В мероприятиях по обеспечению безопасности во время двухдневного визита американского президента Дональда Трампа в Израиль 22-23 мая примут участие более 10 тысяч израильских полицейских.Изначально он прибудет в аэропорт Бен-Гурион, откуда его на вертолете доставят в Иерусалим, где, как ожидается, он посетит Старый город и мемориал Холокоста Яд ва-Шем. Ночевать Трамп будет в президентском номере самого престижного отеля страны – "Царь Давид" (King David).Полиция уже предупредила жителей прилегающих кварталов не парковать свои машины на следующих улицах: Давида ха-Мелех, Эмиля Бота, Вашингтона, Мапу, Ганей ха-Мелех и Линкольна. Все автомобили, которые будут оставлены, отбуксируют на автостоянку на Арсенальной горке.Безопасность во время визита Трампа будут обеспечивать сотрудники полного спектра как регулярных, так и спецподразделений, включая войска под прикрытием, ШАБАК, пограничную полицию и контртеррористическое подразделение, сообщил пресс-секретарь полиции Микки Розенфельд изданию Jerusalem Post. Задействуют и секретную службу США – спецподразделение по охране "человека №1".Также был разработан план действий на случай непредвиденных обстоятельств, которые могут вынудить президента в столицу не лететь, а ехать. Он включает сотни полицейских вдоль всего шоссе 1, что может привести к длительным пробкам.Во время пребывания Трампа в Иерусалиме ожидаются серьезные сбои в работе транспорта, а в день визита президента в Яд ва-Шем мемориал закроют для всех посетителей.Из Иерусалима лидер США посетит Масаду и Бейт-Лехем, куда его также должны доставить на вертолете. На время его пребывания на Масаде крепость будет находиться под усиленной защитой."Свита" Трампа составит 900 человек, которые будут передвигаться на 56 автомобилях, включая 14 лимузинов, сообщили на 2-м канале ИТВ. Кроме того, 36 транспортных "Боингов" C-17 доставят в Израиль пуленепробиваемое стекло для его гостиничного номера, а сотни тонн другого оборудования.