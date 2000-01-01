16.05 14:44 MIGnews.com

В США скончался советский актер Олег Видов

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Актер Олег Видов скончался в США на 74-м году жизни. Об этом его супруга Джоан Борстин сообщила РИА Новости во вторник, 16 мая."Олег Видов, любимый муж, отец, друг скончался сегодня в Уэстлейк Виллидж, Калифорния, от осложнений после онкологической болезни", — рассказала Борстин.Видов дебютировал как актер в фильме "Друг мой, Колька!" 1961 года. Он также снялся в таких лентах, как "Всадник без головы", "Метель", "Москва, любовь моя", "Обыкновенное чудо", "Ватерлоо", "Сказка о царе Салтане" и "Джентльмены удачи".