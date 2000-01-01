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Дания: 17-летнюю признали виновной в подготовке теракта | Фото: Thinkstock16.05 14:30   MIGnews.com

Дания: 17-летнюю признали виновной в подготовке теракта

Суд датского города Хольбек признал 17-летнюю девушку виновной в подготовке двух терактов. Два года назад после поездки в Турцию несовершеннолетняя приняла ислам и "быстро радикализировалась".

Кроме того, подсудимая пыталась вступить в ряды террористической организации "Исламское Государство", известной как ISIS.

Во время обыска в доме в городе Кундбю полиция нашла инструкции по изготовлению взрывчатки и самодельных взрывных устройств.

Однако девочка-подросток не признала своей вины. Представители подсудимой заявляют, что она не планировала осуществлять террористические атаки.

Отмечается, что из-за тяжелых психологических проблем, которые испытывала 17-летняя из-за трудной ситуации в семье, таким образом, она хотела привлечь к себе внимание.

Срок заключения суд пока что не определил, однако сторона обвинения требует ограничить свободу девушки на неопределенно долгий срок в связи с тем, что она представляет повышенную опасность для общества.
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