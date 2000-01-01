16.05 14:30 MIGnews.com

Дания: 17-летнюю признали виновной в подготовке теракта

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Суд датского города Хольбек признал 17-летнюю девушку виновной в подготовке двух терактов. Два года назад после поездки в Турцию несовершеннолетняя приняла ислам и "быстро радикализировалась".Кроме того, подсудимая пыталась вступить в ряды террористической организации "Исламское Государство", известной как ISIS.Во время обыска в доме в городе Кундбю полиция нашла инструкции по изготовлению взрывчатки и самодельных взрывных устройств.Однако девочка-подросток не признала своей вины. Представители подсудимой заявляют, что она не планировала осуществлять террористические атаки.Отмечается, что из-за тяжелых психологических проблем, которые испытывала 17-летняя из-за трудной ситуации в семье, таким образом, она хотела привлечь к себе внимание.Срок заключения суд пока что не определил, однако сторона обвинения требует ограничить свободу девушки на неопределенно долгий срок в связи с тем, что она представляет повышенную опасность для общества.