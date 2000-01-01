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СМИ: боевики ИГ готовят нападения на боевые корабли России | Фото: Thinkstock16.05 15:51   MIGnews.com

СМИ: боевики ИГ готовят нападения на боевые корабли России

Боевики террористической организации "Исламское государство", также известной как ISIS, готовят нападения на корабли военно-морского флота России, которые проходят через пролив Босфор. Об этом пишет газета Haber Turk со ссылкой на турецкую разведку.

Как пишет газета, террористы якобы планируют обстрелять корабли из длинноствольного оружия или переносных ракетных установок.

Такие атаки могут быть осуществлены с суши в тех точка пролива, где проходящие корабли находятся на минимальном расстоянии от берега. В связи с полученными данными турецкие силовики выставили 146 постов в точках, потенциально пригодных для нападения.

Также каждый российский корабль, который проходит через пролив, получает сопровождение в виде полицейского вертолета и двух катеров турецкой береговой охраны.

Напомним, что российские боевые корабли пересекают турецкие проливы для выхода в Средиземное море, в том числе для выполнения задач у берегов Сирии.
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