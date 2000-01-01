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16.05 12:25   MIGnews.com

Турция: по делу о перевороте арестуют еще 85 госслужащих

Турецкие прокуроры выдалы ордеры на арест 85 сотрудников министерств энергетики и образования по подозрению в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого считают организатором неудавшегося переворота в стране прошлым летом.

Анкара считает Гюлена причастным к военному перевороту и требует экстрадиции проповедника из США, чтобы власти могли начать судебный процесс против него.
Об этом сообщает телеканал CNN Turk во вторник, 16 мая.

Более подробной информации не было предоставлено.

В общей сложности более 50 тысяч человек были арестованы из-за подозрений в поддержке Гюлена.

Сразу после путча турецкие власти начали масштабные чистки. Более 80 тысяч человек, среди которых военные, судьи, деканы и преподаватели университетов, журналисты лишились своих постов.
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