16.05 12:25 MIGnews.com

Турция: по делу о перевороте арестуют еще 85 госслужащих

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Турецкие прокуроры выдалы ордеры на арест 85 сотрудников министерств энергетики и образования по подозрению в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого считают организатором неудавшегося переворота в стране прошлым летом.Анкара считает Гюлена причастным к военному перевороту и требует экстрадиции проповедника из США, чтобы власти могли начать судебный процесс против него.Об этом сообщает телеканал CNN Turk во вторник, 16 мая.Более подробной информации не было предоставлено.В общей сложности более 50 тысяч человек были арестованы из-за подозрений в поддержке Гюлена.Сразу после путча турецкие власти начали масштабные чистки. Более 80 тысяч человек, среди которых военные, судьи, деканы и преподаватели университетов, журналисты лишились своих постов.