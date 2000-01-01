16.05 10:28 MIGnews.com

Израильская компания обнаружила новую версию вируса WannaCry

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Эксперты израильской компании Check Point Software Technologies, занимающейся обеспечением компьютерной безопасности обнаружили новый вариант вируса WannaCry, используемый хакерами для масштабной кибератаки в 150 странах мира.Об этом сообщает агентство Reuters.Уточняется, что вирус заражал один компьютер за секунду. Однако сразу после обнаружения IT-специалисты обезвредили вредоносное программное обеспечение.Специалисты компании обнаружили новый вирус утром в понедельник, 15 мая, как сообщила сотрудница Check Point Майя Хоровиц.Она добавила, что нейтрализовать вирус удалось после установки сервера, который запустил домен-выключатель, встроенный в код вируса.