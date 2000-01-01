Израильская компания обнаружила новую версию вируса WannaCry
Эксперты израильской компании Check Point Software Technologies, занимающейся обеспечением компьютерной безопасности обнаружили новый вариант вируса WannaCry, используемый хакерами для масштабной кибератаки в 150 странах мира.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Уточняется, что вирус заражал один компьютер за секунду. Однако сразу после обнаружения IT-специалисты обезвредили вредоносное программное обеспечение.
Специалисты компании обнаружили новый вирус утром в понедельник, 15 мая, как сообщила сотрудница Check Point Майя Хоровиц.
Она добавила, что нейтрализовать вирус удалось после установки сервера, который запустил домен-выключатель, встроенный в код вируса.