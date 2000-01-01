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16.05 10:18   MIGnews.com

Масштабная облава в Яффо

Начиная с раннего утра 16 мая офис генеральной прокуратуры Израиля и израильская полиция проводят масштабную операцию в районе Абу Саиф, Яффо.

В районе на протяжении длительного времени совершались действия, наносившие вред жителям города - торговля наркотиками, торговля нелегальным оружием, незаконное строительство домов и другие нарушения.

В операции также принимают участие работники земельного управления Израиля, налогового управления, газовой администрации, Электрической Компании и министерства сельского хозяйства.

Министерство юстиции распространило заявление, в котором говорится: “Операция - составная часть продолжающихся усилий активного противодействия уголовным преступникам, путем объединения сил различных правоохранительных агентств. Правохранители продолжат усилия по предотвращению дальнейших нарушений закона”.
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